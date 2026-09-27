الأرصاد الجوية الهندية تحذر من هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات في 14 ولاية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، اليوم الأحد، تحذيرات من هطول الأمطار الغزيرة ووقوع الفيضانات في 14 ولاية بأنحاء البلاد وذلك بسبب إعصار "أرناب".

وذكرت شبكة "إنديا تي في" الهندية، في نشرتها الإنجليزية، أن التحذير يشمل ولايات "دلهي" و"أوتار براديش" و"بيهار" و"أوديشا" و"جارخاند" و"البنغال الغربي" و"تشاتيسجاراه" و"تيلانجانا" و"ماديا براديش" و"راجستان" و"البنجاب" و"هاراينا" وأوتارخاند" و"هيمشال براديش".

وتأتي التحذيرات وسط تعرض الولايات لأمطار غزيرة عرقلت الحياة اليومية بشكل كبير وأدت لتهدم منازل وسقوط أشجار وتدمير سيارات وخاصة في ولاية "أوتار براديش" التي تعد من بين الولايات الأكثر تضررا، إذ سجلت مصرع 13 شخصا على الأقل جراء حوادث متعلقة بالأمطار، فيما تتعرض 32 منطقة بها لمخاطر الفيضانات.