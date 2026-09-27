رصد سفينة أبحاث صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية

ذكر خفر السواحل الياباني، أنه تم رصد سفينة أبحاث بحرية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية، قبالة سواحل مقاطعة أوكيناوا اليوم الأحد.

وطبقا لمركز القيادة الرئيسي الإقليمي الـ11 لخفر السواحل ومقره في مدينة ناها، عاصمة مقاطعة أوكيناوا، فإنه تم رصد سفينة الأبحاث "كيكسيو" وهي تسقط ما بدا أنه سلك في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية، على بعد حوالي 72 كيلومترا شمال جزيرة إيشيجاكي في المقاطعة الواقعة أقصى جنوب البلاد، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وأكد خفر السواحل أنشطة السفينة، حوالي الساعة 12 وعشر دقائق ظهرا. وطلب خفر السواحل باللاسلكي من السفينة وقف المسح، قائلا إنه لا يتم السماح بإجراء مسح بحري في المياه بدون موافقة اليابان.