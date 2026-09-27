جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا من بلدة حزما شمال شرق القدس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طفلًا فلسطينيًا من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الطفل إبراهيم محمد نجيب (13 عامًا)، عقب مداهمة منزله الليلة الماضية في بلدة حزما.

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين، بينهم سيدة وشقيقان، بعد مداهمة منازلهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وينفذ الجيش الإسرائيلي اعتقالات يومية تطال فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف التي ينفذونها.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت عمليات القتل والاعتقال والتهجير وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و350 أسيرًا، بينهم 350 طفلًا و90 أسيرة، ويعانون، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، ما أدى إلى مقتل العشرات.