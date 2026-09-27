سوريا تشكل مجلس أعمال مشتركا مع أذربيجان لتعزيز التعاون الاقتصادي

• هو المجلس الوحيد المعتمد عن ‏الجانب السوري في العلاقة مع الجانب الأذربيجاني، وفق وكالة "سانا"

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الأحد، قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الأذربيجاني عن الجانب السوري، وتعيين فهد الموسى رئيسًا له.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن الوزارة أصدرت القرار «في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين».

ونقلت «سانا» عن الوزارة قولها: «تم تعيين فهد عبد العزيز الموسى رئيسًا للمجلس، وأحمد محمد كيخيا، وعمر عدنان الشرم نائبين للرئيس، وجهاد أحمد معتوق أمينًا للسر، وعبد الرحمن الريس مديرًا تنفيذيًا».

وأضافت الوكالة أن المجلس، حسب القرار، «يلتزم بالعمل وفقًا لأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم».

واعتبر القرار أن «مجلس الأعمال السوري-الأذربيجاني هو المجلس الوحيد المعتمد عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب الأذربيجاني، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة»، وفقًا لـ«سانا».

ووفق القرار، يتولى المجلس السوري «التنسيق مع الجهات المعنية، وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية، والأولويات الاقتصادية الوطنية».

ومنتصف يوليو الماضي، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة باكو في أول زيارة له إلى أذربيجان منذ توليه منصبه مطلع 2025، والتقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لا سيما الاقتصادي.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية وشركة النفط الأذربيجانية «سوكار»، من شأنها «توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا».

وتسعى الحكومة السورية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد، من خلال الانفتاح على المجتمع الدولي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بعد سنوات من القطيعة إثر الحرب التي شنها النظام المخلوع، قبل دخول الثوار إلى العاصمة دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.