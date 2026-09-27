ضبط قائد سيارة بتهمة تعريض حياة عمال للخطر في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى الصندوق الخلفي للسيارة، أثناء سيرها بأحد الطرق في الشرقية، معرضًا حياتهم والمواطنين للخطر.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بنطاق محافظة الشرقية.

وأضافت الوزارة، أنه بمواجهة قائد السيارة، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، على النحو المشار إليه، أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، لنقل عدد من العمال مستقلين السيارة إلى أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة للعمل بها.

وأشارت الداخلية، إلى أنه تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.