تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء غد الاثنين، معرضا فنيا تشكيليا بعنوان «مصر أم الدنيا»، بمشاركة جمعية مصر الجديدة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

ويضم المعرض أكثر من 40 لوحة فنية، تستعرض عددًا من أبرز المعالم السياحية والثقافية والوجهات الترفيهية في مصر، من خلال أعمال أبدعها الفنان التشكيلي أحمد بيرو، المشرف على المعرض وورش الرسم المقامة داخل المكتبة.

وقال بهجت شاكر، مدير عام جمعية مصر الجديدة، إن المعرض يسلط الضوء على ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متنوعة، وما تزخر به من معابد ومتاحف وآثار ومبان تاريخية، بما يعكس ثراءها الحضاري والثقافي.

وأوضحت الدكتورة إيمان مهدي أن المعرض يأتي نتاجا لورش الرسم التي تقام داخل المكتبة، ويهدف إلى دعم السياحة في مصر والتعريف بقيمتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاهتمام بالسياحة ودورها في تحقيق النمو الشامل وأهداف التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم المعرض بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يمثل مناسبة سنوية للتعريف بأهمية السياحة ودورها في دعم المجتمعات وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.