إندريك: ليس صعبا أن تكون لاعب كرة قدم

يرى البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن الضغوط التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم لا تقارن بالنعم التي تمنحها لهم اللعبة، مشيرا إلى أن كرة القدم ساهمت في تغيير حياتهم.

ويستعد إندريك مع منتخب البرازيل لمواجهة أستراليا يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال إندريك في تصريحات نقلتها شبكة «جلوبو» البرازيلية: «نعم نواجه الكثير من الضغوط في كرة القدم، لكن علينا أن نكون ممتنين لما قدمته لنا كرة القدم، بالطبع هناك لحظات من الألم والضغط، لكن كرة القدم منحتنا أشياء رائعة يمكنها تغيير حياة عائلاتنا».

وأضاف: «ليس من الصعب أن تكون لاعب كرة قدم، الصعوبة تكمن في الأشياء التي تحدث، لا يمكننا القول إن كونك لاعبًا أمر صعب، فالأصعب هو أن تكون شخصا يستيقظ في الخامسة صباحًا للذهاب إلى العمل».

وتابع: «الأمر يشبه العمل من الإثنين إلى الأحد، نحن نعمل في كرة القدم ونمارس أكثر شيء نحبه، ونحصل على المال ونستطيع تغيير حياة عائلاتنا».

وأتم: «ليس من الصعب أن تكون لاعبًا، لكن علينا أن نحمد الله على اللحظات التي نمر بها».