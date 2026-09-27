الأهلي يفوز على برقان الكويتي ويواصل مشواره في بطولة العالم لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب نظيره برقان الكويتي بنتيجة 35-17 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد للأندية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت تفوق الأهلي منذ بداية المباراة، وحسم الشوط الأول بنتيجة 15-7، قبل أن يعزز تفوقه في الشوط الثاني ويحقق الفوز في نهاية المباراة بنتيجة 35-17.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بمواجهة فيزبريم المجري التي انتهت بنتيجة 31-23 لصالح الفريق المجري.

وسيكون الأهلي أمام مباراة غاية في القوة في ختام دور المجموعات أمام فوكس برلين الألماني يوم الثلاثاء المقبل، لحسم المركز الثاني والمنافسة على الميدالية البرونزية.

وتضم قائمة الأهلي: عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن نبيل، أحمد خيري، محمد هشام البسيوني «مودي»، محمد صلاح، سيف هاني «فوكس»، إبراهيم المصري، ياسر سيف، خالد وليد، معاذ عزب، نبيل شريف، محمود حسين، محسن رمضان، محمد عماد «أوكا»، محمد لاشين، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة أكبر مشاركة في تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بمشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم.

وبعد انتهاء دور المجموعات، تقام مباريات تحديد المراكز بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدرا المجموعتين في مواجهة تحديد بطل العالم للأندية، بينما يتنافس صاحبا المركز الثاني على الميدالية البرونزية.

كما يلتقي صاحبا المركز الثالث لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما يخوض صاحبا المركز الرابع مواجهتي تحديد المركزين السابع والثامن.