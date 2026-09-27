رئيس اتحاد منتجي الدواجن: تحسن الأسعار خفف من خسائر المنتجين

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن إنتاج الدواجن والبيض في مصر كان يتجاوز حجم الاستهلاك خلال الفترة الماضية؛ ما أدى إلى وجود فائض كبير في السوق وانخفاض الأسعار وفقًا لآلية العرض والطلب، مشيرًا إلى أنهم حاولوا مواجهة الفائض من خلال فتح باب التصدير إلى عدد من الدول.

وأضاف "العناني"، عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد، أن صناعة الدواجن مرت بفترة صعبة شهدت خسائر كبيرة للمنتجين، سواء في التسمين أو إنتاج البيض، ونقصًا حادًا في السيولة، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار دفع بعض المنتجين إلى التفكير في الخروج من منظومة الإنتاج لوقف الخسائر.

ولفت إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن، مع اقتراب حجم المعروض من الطلب؛ ما ساهم في تحسن الأسعار واقترابها من تكلفة الإنتاج، مما خفف جزءًا من الخسائر التي تعرض لها المنتجون، وأوجد الأمل لدى القطاع، مع بدء بعض المنتجين في الدخول بدورات إنتاج جديدة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأعلاف من التحديات أمام الصناعة، خاصة مع الاعتماد على الذرة المستوردة، وزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والتأمين البحري، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الدواجن والبيض.

وأكد أن صناعة الدواجن تقوم برسالة مهمة للمستهلك المصري، بجانب أن الدواجن والبيض من أرخص مصادر البروتين المتاحة في السوق.

واستكمل أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل تراجع القدرة الشرائية، بالتزامن مع وجود فائض في الإنتاج، مؤكدًا أن القطاع يعمل على التصدير إلى الكثير من الأسواق الخارجية للاستفادة من الفائض ودعم استمرارية المنتجين في السوق.