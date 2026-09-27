تقدم الكاتب الصحفي محمد أشرف أبوعوض، مدير تحرير اليوم السابع، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي «فوق السن»، وذلك لخوض انتخابات نادي الترسانة 2026_2030.

ويعد أبوعوض أحد أبناء نادي الترسانة، ويتمتع بعلاقات وطيدة مع أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب اطلاعه على كافة القضايا والملفات التي تهم الجمعية العمومية نظراً لإرتباطه الممتد بالقلعة الترسانية وأعضائها، وهو ما يمنحه حضورًا داخل أروقة النادي بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الجارية.

وعقب تقدمه بأوراق ترشحه أكد الكاتب الصحفي محمد أبو عوض أن مجلس الإدارة القادم مطالب

بتحقيق أحلام جماهير وأعضاء نادي الترسانة العريق، وعلى رأسها حلم العودة للدوري الممتاز لكرة القدم، ومن ثم فإن الجمعية العمومية عليها هي الأخرى عبء التدقيق في الاختيار، والوصول لمجلس لديه اصرار على تحقيق أحلام أعضاء الجمعية العمومية، فى جميع القطاعات الرياضية والاجتماعية.

وأضاف "أبو عوض" أن نادي الترسانة غني بأبنائه في شتى المجالات، وتمتلك جمعيته العمومية الكثير من أصحاب الفكر ومن يمتلكون الخبرة والحلول العملية لكل مشكلات النادي، وعليه فإنه يأمل أن يكون جزءًا من مجموعة عمل تستطيع الارتقاء بقلعة الشواكيش، من خلال تشريف الجمعية العمومية له باختياره عضوا بمجلس الإدارة في الدورة المقبلة.

وقطع الكاتب الصحفي محمد أبو عوض وعدًا على نفسه لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الترسانة، بأن يكون صوتهم المستقل داخل مجلس الإدارة، ومعبرًا عنهم وممثلًا لهم كما ينبغي، مشددًا على أنه كواحد من جمهور وأبناء نادي الترسانة يعرف أن هذه القلعة الكبيرة ملك الجماهير والأعضاء، وأن وظيفة مجلس الإدارة هي تحقيق مطالب أسرة الترسانة، لذا فإنه يسعى للتواجد في المجموعة التي تشرفها الجمعية العمومية بمنح الثقة، وتمثيلهم داخل مجلس الإدارة.

واختار محمد أشرف أبوعوض شعار «الترسانة بيتنا.. وأعضاؤه أسرتنا» عنوانًا لحملته الانتخابية، في تعبير عن ارتباطه بالنادي وانتمائه إليه، ورؤيته بأن الترسانة يمثل بيتًا يجمع أبناءه وأعضاء جمعيته العمومية.

ويعكس الشعار تأكيد أبوعوض على أهمية العمل من أجل خدمة نادي الترسانة وأعضاء جمعيته العمومية والحفاظ على تاريخه ومكانته، والمشاركة في تطوير مختلف قطاعاته خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ترشح محمد أشرف أبوعوض في إطار المنافسة على عضوية مجلس إدارة نادي الترسانة، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للانتخابات، وتحركات المرشحين لخوض السباق الانتخابي والمشاركة في إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.