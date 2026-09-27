القناة 12 العبرية: نتنياهو زار الإمارات اليوم والتقى بالشيخ محمد بن زايد

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى اليوم في أبو ظبي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وأوضحت القناة في تقرير مساء الأحد، أن نتنياهو أقلع في ساعات الصباح، وقضى طوال اليوم في الإمارات، قبل عودته مساء.

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو والوفد المرافق له غادروا في الزيارة السرية على متن عدة طائرات، وأن الزيارة نفسها هدفت إلى إجراء محادثة جرت في معظمها على انفراد بين نتنياهو ومحمد بن زايد.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم تفاصيل بشأن لقاءات نتنياهو في الإمارات، بحسب القناة العبرية.

وتأتي الزيارة قبل شهر واحد فقط من موعد الانتخابات، وبعد يومين فقط من عودة نتنياهو من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.