المنتخب الأوليمبي يبدأ التحضير للمرحلة المقبلة بقياسات بدنية وملفات طبية

بدأ المنتخب الأوليمبي لكرة القدم خطوات الإعداد للمرحلة المقبلة، بعدما تجمع اللاعبون اليوم في مركز المنتخبات الوطنية، تمهيدًا لانطلاق برنامج التحضير للاستحقاقات القادمة.

وخضع لاعبو المنتخب خلال التجمع للقياسات المطلوبة، إلى جانب إعداد الملفات الطبية الخاصة بكل لاعب، كما أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية ضمن البرنامج الموضوع لتجهيزهم قبل انطلاق المعسكر الأول.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الأوليمبي معسكره الأول خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فترة الأجندة الدولية، في إطار العمل على تكوين القوام الأساسي للمنتخب وتجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة.

وتشرف الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم على المرحلة الحالية، لحين الاستقرار على الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبي 34 لاعبًا، هم:

عبدالمنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، حازم جمال، أحمد عابدين، عبدالله بوستانجي، سيد أسامة، معتز محمد، محمد إبراهيم، يوسف عبدالحفيظ، محمد سمير، يوسف عبدالتواب، مهاب سامي، محمود لبيب، مؤمن شريف، إياد صلاح، أحمد خضري، أحمد وحيد، محمد السيد، علي إيهاب، أحمد خالد كباكا، محمد عبدالناصر، محمد رضا، إبراهيم عادل، معاذ عبدالسلام، عمر خضر، حامد عبدالله، محمد عصام، أحمد عاطف، محمد عبدالله، عمر معوض، أحمد شرف، محمد رأفت، وحمزة حسان.