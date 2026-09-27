تمديد إغلاق مطار كاتانيا الإيطالي بسبب تصاعد كثيف للرماد من جبل إتنا

أعلنت سلطات مطار كاتانيا في جزيرة صقلية، استمرار إغلاق المطار أمام حركة الملاحة الجوية، عصر اليوم الأحد، بسبب انبعاثات كثيفة من الرماد البركاني من جبل إتنا.

وقالت الشركة المشغلة للمطار على موقعها الإلكتروني إن حظر الإقلاع والهبوط، الذي تم فرضه أمس السبت، تم تمديده حتى منتصف الليل (الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وقد اضطر مطار كاتانيا-فونتاناروسا مرارا إلى الإغلاق أو تقييد عمليات الطيران بشدة في الأشهر الأخيرة بسبب الرماد البركاني المنبعث من جبل إتنا.

ويعد هذا البركان الواقع في الجزيرة الإيطالية الأكثر نشاطا في أوروبا وينبعث منه الرماد البركاني بانتظام.

وينبعث الرماد حالياً من الفوهة الشمالية الشرقية، ليحمله الريح باتجاه الجنوب.