إعصار قوى يضرب شمال شرق أمريكا ويؤدى لقطع الكهرباء وغمر المناطق الساحلية

ضرب الإعصار "نوريستر" شمال شرقي الولايات المتحدة مجددا اليوم الأحد، ما أدى إلى غمر مجتمعات ساحلية بالمياه وترك عشرات الآلاف من المنازل والشركات دون كهرباء، بينما حذر خبراء الأرصاد من أن موجة أخرى من المدّ المرتفع قد تتسبب في غمر المناطق الساحلية المعرضة للخطر.

وكان من المتوقع أن تستمر العواصف المصاحبة للإعصار بطيئة الحركة طوال اليوم الأحد، بعد أن تسببت أمس السبت في وفاة موظف بهيئة الإسكان في مدينة نيويورك إثر سقوط شجرة عليه، مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج بحرية خطيرة تمتد من نيوجيرسي إلى نيو إنجلاند.

وقال بوب أورافيك، أحد كبار خبراء التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بمدينة كوليدج بارك في ولاية ماريلاند، إن الإعصار ظل صباح اليوم الأحد جنوب جزيرة لونج آيلاند مباشرة وشرق شمال نيوجيرسي، وكان من المتوقع أن تدور عواصفه المصاحبة في المنطقة لنحو 24 ساعة أخرى.

وكان من المتوقع أن تهطل أغزر الأمطار المتبقية يوم الأحد في منطقة تمتد من شمال نيوجيرسي مرورا بمدينة نيويورك وجزيرة لونج آيلاند وصولا إلى جنوب نيو إنجلاند.

وقال أورافيك إن الإعصار كان يضعف تدريجيا، لكن خطر الفيضانات الناجمة عن المد البحري سيستمر خلال فترات المد المرتفع صباح اليوم ومرة أخرى في المساء.

وذكر أورافيك: "من المرجح أن يكون أقوى تأثير للإعصار ناتجا عن الرياح العاتية والفيضانات الناجمة عن المد البحري".

وأعاد الإعصار "نوريستر" إلى الأذهان ذكريات العاصفة الاستوائية القوية ساندي، التي خلفت أضرارا تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار في أنحاء شرق الولايات المتحدة عام 2012.

وعلى الرغم من أن تأثير الإعصار نوريستر لا يقترب بأي حال من حجم الأضرار التي خلفتها ساندي، فإنه قد يكون الأول ضمن عدد من الأعاصير والعواصف التى تضرب الساحل الشرقي هذا الخريف، بسبب نمط مناخي لظاهرة "إل نينيو" يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية هذا العام.