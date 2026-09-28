الجيش السوداني يرفض مزاعم دعم المعارضة الإثيوبية: اتهامات لا أساس لها من الصحة

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، إنها تتابع تصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الإثيوبية.

وأكدت في بيان، رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد مليشيا آل دقلو الإرهابية من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية الطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية.

وشددت أن السودان يلتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ولا يتدخل في الشئون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني.

ودعت الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسئولية، والاحتكام إلى الحوار والقنوات الرسمية، بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

واختتمت مؤكدة أنها ستظل يقظة في حماية حدود الوطن وسيادته، وقادرة على التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.



