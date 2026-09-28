وزير الخارجية: يمكن لإيران وإسرائيل الانضمام للترتيبات الأمنية الإقليمية بشروط

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أهمية تحصين الدولة الوطنية من أي تدخل خارجي من خلال تفعيل المؤسسات الوطنية، مشددا على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يضمن تحقيق الاستقرار.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء اليوم الأحد، أن هناك حوارًا مع الجانب الإيراني لإعادة التأكيد على أهمية وقف أي تدخلات والعمل على الحفاظ على سياسة حُسن الجوار.

وأوضح أن هذه الأمور لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، وأكد ضرورة استعادة الثقة والحوار وتكون هناك خطوات تراكمية تؤدي إلى علاقة صحية وسوية، ويكون هناك بناء إقليمي وترتيبات إقليمية تكون إيران طرفًا فيها بما يستند إلى أسس متينة.

ولفت إلى أن إسرائيل يمكن أن تنضم لهذه الترتيبات لكنه تابع: «إذا أردت أن تلعب هذه المباراة عليك أن تلتزم بقواعد وشروط هذه المباراة».

وخلال المقابلة أيضًا، أكد عبدالعاطي أن مصر منخرطة في الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، وتتعاون مع قطر وباكستان وتركيا والسعودية والولايات المتحدة وكذلك مع الجانب الإيراني.

وأضاف أن الهدف الأساسي لهذه الجهود العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، لأن التصعيد العسكري لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدمير والخراب وكذلك مزيد من المعاناة لدول المنطقة أو دول العالم أجمع.