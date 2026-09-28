رد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، على الشكاوى التي يواجهها المستخدمون في التسجيل بتطبيق تقديم الإقرارات وسداد ضريبة العقارات.

وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن التطبيق الإلكتروني يندرج ضمن حزمة تسهيلات كبيرة تمنح "خصومات وتخفيضات ضريبية للممولين الملتزمين"، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية "ترصد منذ فترة المشاكل في التطبيق.. ولا ننكر المشاكل".

وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركة المنفذة للتطبيق بشكل مستمر على مدار 24 ساعة لإصلاح المشاكل، مؤكدا أن مصلحة الضرائب العقارية مصلحة خدمية تتعامل مع الممولين كـ"عملاء" يستوجب التأكد من ارتقاء مستوى الخدمة المقدمة إليهم بما يليق بهم.

وشدد أن "الناس يجب أن تحصل على المدة كاملة"، مشيرا إلى أن تعطل النظام في بعض الأوقات وعدم إتاحته تحدث عادة في المراحل الأولى للتشغيل مع بدء عمله الفعلي.

وأوضح أن هذا التعطل ترتب عليه عدم حصول المواطنين على حقهم في المهلة الزمنية كاملة، مشيرا إلى أن المصلحة أعدت تقارير رصد وعرضتها على وزير المالية تمهيدًا "لاتخاذ قرار يكفل منح الناس المهلة كاملة وتعويضهم عن الفترات التي توقف فيها التطبيق عن العمل".

من جهته، قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير المالية أكد في تصريحات للبرنامج، بشأن مد المهلة أن "الأمر محل دراسة وعناية واهتمام".

وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، التزام المصلحة بضمان حصول الممولين، على حقهم الكامل والفرصة الزمنية الكافية للتقديم، موضحا أن الملف محل دراسة وبشكل إيجابي للغاية لمنحهم فرصة التقديم.

ويُعد 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية، وتشمل المزايا المرتبطة بتقديم الإقرار، الاستفادة من خصم بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.