اليونان تقتنص فوزًا قاتلًا من ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

فجر منتخب اليونان مفاجأة في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلب على ألمانيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه.

وبدأت المباراة بأفضلية نسبية للمنتخب الألماني، الذي بحث عن الوصول إلى مرمى اليونان، وكان كريم أديمي من أبرز مصادر الخطورة، حيث كاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة.

وأطلق أديمي تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28، لكنها مرت فوق العارضة، قبل أن يعود بعدها بأربع دقائق بمحاولة أخرى قوية من حدود المنطقة، إلا أن الحارس كونستانتينوس تزولاكيس تألق وحرم أصحاب الأرض من التقدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يجري المنتخب اليوناني تغييرًا مع بداية الشوط الثاني، بدخول مانوليس سالياس بدلًا من جورجيوس فاجيانييديس.

ومع استمرار محاولات اليونان، اقترب فوتيس إيونيديس من هز الشباك في الدقيقة 68، لكنه سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وجاء الحسم في الدقيقة 74، بعدما تسلم ديميتريوس كوربيليس الكرة أمام منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة اصطدمت بأحد مدافعي ألمانيا، لتغير اتجاهها وتسكن مرمى الحارس ألكسندر نوبل.

وحاول المنتخب الألماني العودة إلى المباراة خلال الدقائق المتبقية، ودفع بعدد من عناصره الهجومية، بينهم فلوريان فيرتز وسيرج جنابري، بحثًا عن هدف التعادل.

وكان جنابري قريبًا من إعادة ألمانيا للمباراة في الدقيقة 81، بعدما سدد كرة من حدود منطقة الجزاء، لكن تزولاكيس واصل تألقه وأنقذ مرماه بتصدٍ جديد.

وفي الدقائق الأخيرة، كادت اليونان أن تؤمن انتصارها بهدف ثانٍ، بعدما أطلق فاجليس بافلidis تسديدة قوية في الدقيقة 88، لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

ورغم التبديلات التي أجراها المنتخبان حتى صافرة النهاية، لم تنجح ألمانيا في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز اليونان بهدف نظيف.