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أعداد جريدة الشروق
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كيف تأثرت القضية الفلسطينية بأحداث 7 أكتوبر؟.. وزير الخارجية يجيب

أحمد علاء
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 11:54 م

أجاب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، على سؤال حول وضع القضية الفلسطينية حاليا بالمقارنة قبل أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال عبد العاطي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء اليوم الأحد: «بدون الدخول في تفاصيل.. الأمور زادت للأسف تعقيدًا وأعطت إسرائيل مبررًا للقيام بهذه العمليات غير الإنسانية وقتل أكثر من 75 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 180 ألف فلسطيني وهذا الوضع المزري الذي نواجهه حاليًّا».

وأضاف أن المجتمع الدولي يتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأكد أن جميع أنحاء العالم يوجد حجم هائل من التعاطف مع الفلسطينيين لكن المطلوب هو ترجمة المشاعر الجيَّاشة الداعمة للشعب الفلسطيني إلى سياسات محددة.

وأوضح أن هذا الأمر بات واقعًا بعض الشيء، وبينها قرار المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين وحظر دخول منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستوطنين لأعمالهم المتطرفة ضد المدنيين في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن دولًا أخرى انضمت لاتخاذ إجراءات مماثلة مثل كندا وفرنسا والدنمارك ودول عدة بالاتحاد الأوروبي وخارجه، بما يعكس قدرًا من الإدراك لدى المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية ولمعاناة الشعب الفلسطيني وعدم إنسانية وعدم شرعية كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

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