وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين لن يتم ولن تقبل به مصر ولن تسمح بحدوثه

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن هناك بعض الدول التي تعهدت بنشر قوات ضمن قوة الاستقرار الدولية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء اليوم الأحد، أن الجميع ينتظر التزامًا من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل رفضت مشاركة قوات تركية لكن هناك دولًا عرضت المشاركة.

وأوضح أن الجميع ينتظر بادرة إيجابية من الحكومة الإسرائيلية من أجل التحرك في نشر هذه القوة، مؤكدا أنه بمجرد بدء التحضير لها سيتم تقديم كل التسهيلات تمهيدًا للقطاع لتولي مساعدة الشرطة الفلسطينية في عملية الأمن والاستقرار والفصل بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطيني.

وسئل عبدالعاطي عما إذا كان يرى هناك دولة فلسطينية تقوم في الأفق، فأجاب قائلًا: "أعطني بديلًا آخر.. ما هو البديل الآخر.. إسرائيل لن تقبل حل الدولة الواحدة.. وإذا كانت لا تقبل حل الدولتين فهما هو البديل.. كيف سيتم التعامل مع أكثر من 7 ملايين فلسطيني في الداخل ومثلهم في الخارج.. كيف سيتم التعامل معهم إذا كانت إسرائيل ترفض إعطاء المواطنة الكاملة للشعب الفلسطيني في إطار دولة ديمقراطية موحدة وإذا كانت ترفض حل الدولتين فما هو الحل»,

وشدد على أن تهجير الفلسطينيين لن يتم ولن تقبل به مصر ولن تسمح بحدوثه، مؤكدا أنه لا يوجد حل منطقي سوى حل الدولتين باعتباره يجسد إرادة المجتمع الدولي.

وتابع: «العالم كله يتوافق على حل الدولتين وبالتالي لا يمكن لدولة واحدة أن تقف ضد إرادة المجتمع الدولي، وهذا هو الحل الوحيد والعملي والقانوني والشرعي والممكن لحل هذه القضية بشكل عادل وشامل وجذري».