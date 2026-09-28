أيرلندا تكتسح إسرائيل بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب أيرلندا فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الإسرائيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

وحسم المنتخب الأيرلندي المباراة مبكرًا، بعدما سجل تروي باروت الهدف الأول في الدقيقة 13، قبل أن يضيف آدم إيداه الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط، وتكفل جاد مويلان بإكمال الثلاثية في الدقيقة 25.

وبهذا الفوز، رفع منتخب أيرلندا رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته.

في المقابل، بقي منتخب إسرائيل في المركز الأخير بالمجموعة دون رصيد من النقاط.