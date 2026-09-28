عمرو أديب يطالب بمد مهلة تلقي إقرارات الضريبة العقارية: الناس بتصوت من الأبلكيشن

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية ينتهي بعد يومين.

وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر "إم بي سي مصر": "هل سجلت نفسك في الضريبة العقارية؟ الناس بقى لها خمس ست أيام بتضرب كف على كف، وآخر ميعاد كمان يومين".

ونوه إلى أن آخر ميعاد يحل في يوم 30 سبتمبر، مؤكدًا أن المتخلف عن التسجيل خلال هذين اليومين "لن يستفيد بنسبة الخصم" المقررة، والبالغة 25% على السكني و10% على التجاري، وسيتعين عليه دفع الضريبة كاملة، فضلًا عن البحث عن آلية لسدادها.

ولفت إلى شكاوى الناس من التطبيق، متابعًا: "الناس بتصوت من الأبلكيشن"، موضحًا أن مئات المواطنين يحاولون الدخول للتسجيل، لكن التطبيق يرفض.

وأشار إلى أن التطبيق يبلغ المستخدم بتأجيل التسجيل 24 ساعة حال تعثر الدخول لمرة أو مرتين، مؤكدًا أن الانتظار لمدة 24 ساعة يهدد بفوات الموعد وضياع فرصة الاستفادة من خصم الـ25% والـ10%.

وأضاف أن "الفهم السائد لدى أغلب الناس انحصر في أن الضريبة تفرض على من يمتلك منزلًا تتجاوز قيمته وتقديره 8 ملايين جنيه باعتبارهم فئة الأغنياء"، لافتًا إلى ضرورة قيام المواطن بالتسجيل أيضًا لإثبات أن منزله تقل قيمته عن حاجز الـ8 ملايين جنيه.

ووجه مناشدة للمسئولين قائلًا: "مدوا شهر كمان؛ لأن أنت عندك مشكلة في الأبلكيشن، إذا لم تكن هناك جاهزية للديجيتال والتطبيقات كان من الأفضل اللجوء لخيارات أخرى، الناس بتصوت".

ويُعد 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية، وتشمل المزايا المرتبطة بتقديم الإقرار، الاستفادة من خصم بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.