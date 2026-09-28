أمين «التصديري للصناعات الغذائية»: حققنا أعلى مبيعات لـ8 أشهر في تاريخ القطاع

قال هاني عافية، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت خلال أول 8 أشهر من عام 2026 أعلى قيمة مبيعات في تاريخ القطاع خلال هذه الفترة، لتسجل نحو 5.1 مليار دولار.

وأضاف "عافية" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الزيادة في قيمة الصادرات ترجع إلى عوامل عدة، من بينها ارتفاع حجم الصادرات، وزيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مشيرًا إلى أن مصر تصدر منتجاتها الغذائية إلى نحو 179 سوقًا، وحققت نموًا في 110 أسواق منها، وهو ما يعكس توسع الصادرات على مستوى عدد كبير من الأسواق دون الاعتماد بصورة كبيرة على أسواق محددة.

وتابع أن النمو المحقق خلال عام 2026 يأتي امتدادًا للتطور الذي حققته صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن معدل النمو السنوي في قيمة الصادرات بالدولار خلال آخر 5 أو 6 سنوات كان في حدود 15%.

واستكمل أن من أبرز عوامل نمو صادرات الصناعات الغذائية، مساندة الدولة للقطاع، وزيادة الثقة في المنتج المصري، إلى جانب جهود سلامة الغذاء وتحسين الجودة، والعمل على فتح أسواق جديدة، و الاهتمام بالمشاركة في المعارض الخارجية والتوسع من خلالها في الأسواق العالمية.

وواصل قطاع الصناعات الغذائية تحقيق أداء تصديري متميز خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2026، مسجلاً أعلى قيمة صادرات لفترة الثمانية أشهر الأولى في تاريخ القطاع، بحسب تقرير المجلس التصديري الصادر اليوم.

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 نحو 5.128 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.629 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 10.8% وبزيادة قدرها نحو 499 مليون دولار.