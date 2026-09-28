عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى لليوم الثاني على التوالي

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، بدعوى الاحتفال بـ"عيد العرش اليهودي".

وأظهر مقطع فيديو نشره مستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي، عشرات المقتحمين للأقصى، وهم يؤدون طقوسا تلمودية وصلوات وغناء.

وتركزت تلك الطقوس في الناحية الشرقية من المسجد.

والأحد، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وإعلام فلسطيني، إن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير و1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع فرض تشديدات على دخول المصلين الفلسطينيين.

وقوبل الاقتحام بموجة استنكار واسعة النطاق، إذ اعتبره متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "لعبا بالنار، واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم"، محذرا من "حرب دينية" تسعى إسرائيل إلى إشعالها بالمنطقة.

ويشهد المسجد الأقصى تصاعدًا في اقتحامات المستوطنين منذ بداية الأعياد اليهودية، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية وإجراءات عسكرية في القدس.

وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 سبتمبر الجاري، ثم "يوم الغفران" في 21 و22 من الشهر ذاته، وتتواصل بـ"عيد العرش" بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل، وصولًا إلى "ختمة التوراة" في 3 أكتوبر.

ويؤكد الفلسطينيون، أن إسرائيل تكثف منذ عقود اعتداءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.