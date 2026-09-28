وزير الخارجية السعودي يزور واشنطن

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، وذلك في زيارة رسمية.

وسيلتقي الوزير خلال الزيارة بنظيره الأمريكي، ماركو روبيو، لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي سياق متصل، شنت جماعة الحوثي هجمات ضد السعودية منذ إعلانهم حصارا بحريا على المملكة في يوليو، إذ استهدفت الضربات السفن السعودية في البحر الأحمر.

واستهدفت الهجمات المدن السعودية والبنية التحتية للطاقة والنقل البحري، مما زاد من الضغوط على إمدادات النفط العالمية الناجمة عن ‌الحرب ⁠الأمريكية الإيرانية، وعرض للخطر الطريق البديل الرئيسي عبر البحر الأحمر لصادرات دول الخليج، في الوقت الذي لا يزال فيه المرور عبر مضيق هرمز متوقفا إلى حد كبير، بحسب وكالة رويترز للأنباء.