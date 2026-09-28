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تباين سعر صرف الدولار فى البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.

حيث ارتفع سعر صرف العملة الخضراء فى بنك الأهلى وبنك مصر بقيمة 13 قروش، ليسجل 51.79 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، مقابل 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأمس.

بينما استقر سعر صرف العملة الخضراء فى بنك الإسكندرية وبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، عند 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأمس.

وصعد سعر صرف الدولار فى بنك كريد أجريكول بقيمة 26 قروش، ليسجل 51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، مقابل 51.56 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف الدولار فى بنك قناة السويس بقيمة 14 قرشا، ليسجل 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، مقابل 51.80 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.