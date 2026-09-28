أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يتجاوز مليون و500 ألف فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و531 ألفا و60 فردا، من بينهم 2090 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12385 دبابة، و25450 مركبة قتالية مدرعة، و50477 نظام مدفعية، و2165 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1679 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و537228 طائرة مسيرة، و5118 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و154735 من المركبات وخزانات الوقود، و4763 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.