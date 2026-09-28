وزير الدفاع البريطاني: من غير الحكمة التكهن بتورط إيران في واقعة القاعدة الجوية

قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج، الاثنين، إنه من «غير الحكمة على الإطلاق» التكهن بتورط إيران في واقعة الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم قرب قاعدة جوية بريطانية، وذلك بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».

وألقت الشرطة البريطانية، الأحد، القبض على 5 رجال قرب قاعدة جوية تستخدمها قوات أمريكية للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بـ«المتفجرات والإرهاب»، وذلك عقب تلقي بلاغ يفيد بتوجه 3 شاحنات صغيرة نحو المطار العسكري الذي استخدم في شن ضربات على إيران.

وتقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة كوتسوولدز، على بُعد نحو أربعة أميال (6.4 كيلومتر) جنوب بلدة فيرفورد الواقعة على نهر كولن.

وتربط القاعدة بالجيش الأمريكي علاقة تاريخية طويلة، وقد استخدمتها طائرات حربية أمريكية مؤخرًا نقطة انطلاق لشن ضربات دفاعية على إيران.

وقالت شرطة غلوسترشير إنها تلقت بلاغًا بشأن «ثلاث مركبات مشبوهة» متجهة نحو قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عند الساعة 00:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني، يوم الأحد.

وألقى ضباطها لاحقًا القبض على خمسة رجال قرب ويلفورد، وهي قرية تقع على بُعد نحو ميلين (3.2 كيلومتر) جنوب شرقي القاعدة.

وقالت الشرطة إن فريقًا لإبطال مفعول المتفجرات أُرسل أيضًا إلى القرية لفحص عدد من المركبات، فُرض حولها طوق أمني بامتداد 400 متر.

وأظهرت صور جوية روبوتًا يُتحكَّم به عن بُعد يقترب من شاحنتين صغيرتين بيضاوين متوقفتين في منطقة مشجّرة، لكن الشرطة لم تؤكد استخدامه.