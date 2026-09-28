وزير الخارجية الألماني يزور لاهاي للتضامن مع المحكمة الجنائية الدولية

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى هولندا اليوم الاثنين، في ظل التهديدات المستمرة من جانب روسيا، وفي ضوء الضغوط الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير نظيره الهولندي توم بيرندسن في مقر الحكومة في لاهاي لإجراء مباحثات حول الجهود المشتركة من أجل ميزانية حديثة وموجهة للاتحاد الأوروبي، والتعاون العسكري الوثيق، ودعم أوكرانيا.

وفي إطار المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها تريليون يورو، تسعى الدول الأعضاء إلى الاتفاق - قدر الإمكان بحلول نهاية العام - على إطار مالي للفترة من 2028 إلى 2034. وتقترح المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 76ر1 تريليون يورو لمختلف مشروعات الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد احتساب التضخم وبأسعار عام 2025. وفي المقابل، يدعو المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى خفض الموازنة بمئات المليارات من اليورو، وقد شكل تحالفا مع النمسا والسويد والدنمارك وفنلندا وهولندا لمواجهة مقترحات المفوضية.

وفي لاهاي، يعتزم فاديفول أيضا الاجتماع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني ونائبة المدعي العام نزهات شميم خان. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002 أخطر الجرائم، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على أكاني، مبررة ذلك بأنها شاركت مرارا في تحقيقات بحق مسئولين أو في عمليات توقيف مسئولين لم توافق حكومات دولهم على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا المجتمع الدولي الأسبوع الماضي خلال اجتماعات الأمم المتحدة إلى الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية.