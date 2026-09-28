قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن مصر تحملت الكثير وبما يفوق طاقتها نظير استضافتها ضيوفها الذين لجأوا إليها بسبب الصراعات في المنطقة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء الأحد: «لابد من تقاسم الأعباء.. يوجد في مصر أكثر من 10.5 ملايين لاجئ.. أكثرهم من السودان ولدينا أشقاء من اليمن ومن سوريا والعراق وإريتريا ودول القرن الإفريقي».

وأشار إلى أن هذا الأمر يفرض أعباء كبيرة على الاقتصاد المصري وبخاصة أن البلاد تتعرض حاليًّا لضغوط خارجية عدة ناجمة عن إغلاق مضيق هرمز والمخاطر المرتبطة بأسعار النفط والأقماح بما يشكل ضغوطًا على الموازنة المصرية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة فائقة على الصلابة والصمود ومواجهة هذه التحديات، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من عام 2016.

وشدد على أن هذا البرنامج هو الذي مكّن الاقتصاد المصري من التعامل مع هذه الأزمات، مؤكدا أن مصر تأمل في أن يتم خفض التصعيد بالمنطقة لانعكاساته الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية سواء لدول المنطقة أو على مستوى العالم.