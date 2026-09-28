أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، أن أجواء المعسكر إيجابية للغاية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال منذ وصول البعثة، ومضيفًا أن الجميع يؤدي دوره على أكمل وجه استعداداً للمباراة.

وقال الدرندلي إن هناك حالة كبيرة من التركيز والروح والإصرار بين لاعبي المنتخب، والجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أهمية المباراة ويسعى لتقديم أفضل ما لديه، وتحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف رئيس البعثة عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن اللاعبين والجهاز الفني لديهم حالة من الحماس والرغبة في بذل أقصى جهد داخل الملعب، مؤكدًا أن الروح الجماعية والإصرار يمثلان أحد أهم عوامل القوة داخل معسكر المنتخب.

وأشار الدرندلي "هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتواصل معي للاطمئنان على أحوال البعثة والأجواء داخل المعسكر، ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بالمنتخب، لحرصه على مساندة اللاعبين والجهاز الفني وتوفير كل سبل الدعم لهم".

واختتم الدرندلي تصريحاته "رئيس الاتحاد شدد خلال تواصله معي على ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني، ويتمنى لهم التوفيق".

ويحل منتخب مصر ضيفا على جنوب السودان في مباراة ستنطلق في الثالثة عصر غد الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، والتي بدأها الفراعنة بتعادل سلبي مع أنجولا في القاهرة، يوم الجمعة الماضي.