وسط حضور جماهيري كبير وحفل كامل العدد، افتتح أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية موسمه الفني الثالث والعشرين، مساء اليوم، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، في ليلة موسيقية استعاد خلالها الجمهور أشهر ألحان السينما والدراما المصرية والعالمية.

وأقيم الحفل برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وبقيادة المايسترو أحمد عاطف، وتحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودي، المدير الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، فيما شهد شباك التذاكر إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رفع لافتة «كامل العدد» قبل انطلاق الحفل بأيام.

وقدم الأوركسترا برنامجًا موسيقيًا متنوعًا ضم مجموعة من أشهر الألحان التي ارتبطت بذاكرة الجمهور ووجدانه الفني، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار طوال فقرات الحفل.

وتضمن البرنامج مجموعة من أشهر موسيقى الأفلام المصرية، من بينها «أحلى الأوقات»، و«كراكون في الشارع»، و«المشبوه»، و«عسل أسود»، و«خلي بالك من عقلك»، و«صاحب الجلالة»، و«عائلة زيزي»، و«دعاء الكروان»، و«شفيقة ومتولي»، و«في محطة مصر»، إلى جانب موسيقى عدد من المسلسلات الشهيرة، من بينها «هالة والدراويش» و«ضمير أبلة حكمت».

كما تضمن البرنامج عددًا من الأعمال الموسيقية العالمية، من بينها موسيقى «لحن الفنان المجهول» للموسيقار ستلفيو شيبرياني، وموسيقى «شيش كباب» للموسيقار رالف مارتيري، إلى جانب موسيقى «فيا فينيتو» من فيلم «الحفيد» للموسيقار بيرت باكراك.

وشهدت فقرات الحفل تفاعلًا لافتًا من الجمهور، الذي استقبل الأعمال الموسيقية بالتصفيق الحار، وسط إشادة بالأداء الجماعي للعازفين والتنوع الذي جمع بين ذكريات السينما والدراما المصرية وروائع الموسيقى العالمية.

واختتم الحفل وسط أجواء احتفالية وحفاوة كبيرة من الجمهور، الذي أعرب عن سعادته بالليلة الموسيقية التي قدمها أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، والتي جاءت كاملة العدد، مؤكدة الإقبال الجماهيري على الحفلات الموسيقية وتنوع البرامج الفنية المقدمة لجمهور الإسكندرية.