مصرع سيدة إثر انهيار عقار في حي المطافي بالمنيا

شهد حي المطافي بوسط مدينة المنيا، منذ قليل مساء اليوم الأحد، انهيار عقار، ما أسفر عن وفاة سيدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار عقار بحي المطافي، وسط مدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث وقوات الحماية المدنية، الذين هرعوا إلى موقع العقار، برفقة الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وصرح رئيس مدينة المنيا بأنه تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وفصل الخدمات من كهرباء وغاز ومياه، ومنع دخول المارة حفاظًا على حياتهم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج جثمان سيدة كانت عالقة داخل العقار.