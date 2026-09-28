اتفق الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع الموسيقار صلاح الشرنوبي على تقديم أوبريت «ملحمة العبور» من ألحانه، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر، مساء 8 أكتوبر المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي.

ويقدم «الشرنوبي» مقطوعات موسيقية من كلمات أحمد فؤاد نجم، وإيهاب حجاج الباب، ومحمد القصاص، ومن المقرر أن يحيي الأوبريت كوكبة من النجوم.

من ناحية أخرى، عادت المسرحية الاستعراضية الغنائية «غرام في الكرنك» على مسرح البالون يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهي من بطولة راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية.