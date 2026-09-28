عمومية تكافل الصحفيين غير العادية توافق على اعتماد الدراسة الاكتوارية وزيادة الميزة التكافلية

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لصندوق تكافل نقابة الصحفيين، التي عقدت برئاسة النقيب العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق خالد البلشي، على اعتماد الدراسة الاكتوارية للصندوق، التي تهدف إلى زيادة الميزة التكافلية دون تحمل الأعضاء أي أعباء إضافية.

وقال البلشي إن الزيادة تصل إلى 30 ألف جنيه، حسب السن ومدة الاشتراك، و9 آلاف جنيه فرق ميزة لكل الزملاء الذين انتهت علاقتهم بالصندوق خلال العام الحالي 2026.

كما وافقت الجمعية العمومية على اعتماد لائحة توفيق الأوضاع التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل المادة رقم (35) الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة.