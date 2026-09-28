قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق بدأ تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وخلال أسبوعين فقط تم الكشف على أكثر من 966 سائق حافلة مدرسية في محافظات مختلفة.

وأضاف "وهبة" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الحملات أسفرت عن ضبط 6 سائقين متهمين بتعاطيهم مخدر الحشيش، وتمت إحالتهم إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفي حال كان السائق يعمل بإحدى المدارس يتم اتخاذ إجراءات فصله.

وأكد أن الحملات تنفذ بشكل سري في مقار المدارس، وتشمل جميع السائقين العاملين بها، إلى جانب سائقي السيارات الخاصة والأتوبيسات والعاملين في الشركات الخاصة، وكذلك السائقين الذين يتعاقد معهم أولياء الأمور.

وأشار إلى أن الصندوق يجدد دعوته لأولياء الأمور الذين لديهم اشتباه في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، إلى الإبلاغ عبر الخط الساخن للصندوق 16023، مؤكدًا أنه يتم توجيه حملة بشكل فوري للكشف على السائق.

واستكمل أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية كانت تبلغ 12% عند بدء حملات الكشف عام 2017، بينما انخفضت حاليًا إلى نحو 0.5%، ويستهدف الصندوق الوصول إلى نسبة صفر، مشيرًا إلى أن الحالات الـ 6 التي تم ضبطها خلال الحملات الأخيرة كان غالبيتها من السائقين العاملين في المدارس.