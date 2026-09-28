قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن مصر تقف قلبًا وقالبًا مع الشعبين اللبناني والسوري.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء اليوم الأحد، أن العلاقة مع سوريا تمضي قدمًا وتسير في الاتجاه الطبيعي، مؤكدا أن مصر تتمنى كل الخير لسوريا وشعبها.

ونفى وجود أي برود في العلاقات بين البلدين، وقال: «كان لدينا وفد حكومي مصري كبير يضم الوزارات المعنية أجرى زيارة لدمشق قبل أيام.. وأنا التقيت وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورأينا الرئيس أحمد الشرع خلال اللقاء مع الرئيس ترامب (على هامش اجتماعات الأمم المتحدة)».



وأكد عبدالعاطي أن العلاقات تمضي بشكل جيد، موضحًا أنه يعتزم زيارة دمشق في أعقاب الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي المصري.

وتابع: «كل ما نبغيه هو الأمن والاستقرار في سوريا.. ونحن منخرطون ونتمنى كل الخير للشعب السوري والحكومة السورية، وإذا كنا نقدم أي أفكار أو نصائح فهي لتحقيق الاستقرار».

ونوه بأن مصر تقدم نصائح للأشقاء في سوريا لكي يكون هناك استقرار مستدام، حيث أكد ضرورة التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وأن تستمر العملية السياسية بشكل شامل تضم الجميع.

وأوضح أن مصر تدعم التوافقات التي جرت بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية بما يدمجهم داخل الجيش السوري وداخل مؤسسات الدولة هناك، واصفا ذلك بالأمر الجيد.