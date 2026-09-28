وزير الخارجية: نؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ومقاومة أي اعتراف غير قانوني بأي أقاليم انفصالية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن مصر تنظر بقلق بالغ للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، وكذلك جراء الأوضاع في القرن الإفريقي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء اليوم الأحد، أن أمن هذه المنطقة مسألة حيوية بالنسبة لمصر لأن القرن الإفريقي ومنطقة باب المندب في صميم الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه لا يمكن السماح بالعبث بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة، مؤكدا أن ملف وحدة الصومال أمر مهم للغاية، وأشار إلى أن مصر قادت تحركًا ضد الاعتراف الإسرائيلي البائس غير القانوني بأرض الصومال.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعترافات إذا ما انتشرت ستؤدي إلى تفكك العديد من الدول المجاورة التي تواجه أزمات داخلية وحالة من عدم الاستقرار وكذلك نزاعات مسلحة، ما يستوجب ضرورة الحذر.

وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال، وأهمية محاربة ومقاومة أي اعتراف غير قانوني بأي أقاليم انفصالية، وشدد على التنسيق مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في هذا الملف.

ونوه بأن أمن واستقرار هذه المنطقة أمر مهم للغاية لأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والدول المشاطئة وكذلك لأمن واستقرار مصر، مؤكدا ضرورة التعامل مع أي تحركات تخريبية تجريها أي دولة لتحفيز عملية الانفصال وسلخ أقاليم من الصومال.