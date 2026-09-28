وزير الخارجية: مصر ستستخدم كل الوسائل الممكنة لمنع أي مساس بوحدة السودان

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن القلوب في مصر تدمى مما يحدث في السودان، مؤكدا أن أمن مصر من أمن السودان وأن أمن السودان من أمن مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات واضحة بالعمل على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للسودان للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وأوضح أن الرئاسة المصرية سبق أن أصدرت بيانًا شديد الأهمية يحدد خطوطًا حمراء فيما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع المأساوية في السودان، بأن مصر لن تقبل تحت أي ظرف وستستخدم كل الوسائل الممكنة لمنع أي مساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أن مصر لن تقبل بسلخ أي جزء من الأراضي السودانية بعيدًا عن الوطن السوداني، مؤكدا أن عملية التدخل في الشئون السودانية أمر غير مقبول على الإطلاق.

وشدد على ضرورة التحرك بجدية للتوصل إلى تهدئة أو هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات، مؤكدا أن هناك تحسنًا كبيرًا في وصول المساعدات.

ونوه بأن الحل في السودان ليس عسكريًّا، لكنه عن طريق خفض التصعيد من خلال وقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، وأن تكون هناك عملية سياسية سودانية وذات ملكية سودانية بدون أي تدخلات خارجية.

وشدد على أهمية هذا المسار لرسم المستقبل الخاص بالسودان الموحد الديمقراطي، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال السودانيين أنفسهم، وبدون أي تدخل خارجي.

وأوضح أن مصر تقف بجانب السودان، وتسعى جاهدة لوقف الحرب بما يؤكد على وحدة السودان والعمل على عدم وضع البلاد ومؤسساتها على قدم المساواة مع الميليشيات الخارجة عن الدولة وعن القانون.