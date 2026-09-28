رئيس صربيا يستقيل قبل 7 أشهر من نهاية ولايته





أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مساء الأحد، استقالته من منصبه قبل نحو سبعة أشهر من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، فيما تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 25 أكتوبر المقبل.



وذكرت وكالة رويترز أن استقالة فوتشيتش تمهد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما تسمح له بتولي رئاسة الوزراء إذا فاز الحزب التقدمي الصربي وحلفاؤه بالأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.



وقال فوتشيتش أمام مئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر الرئاسة في بلجراد، قبل تقديم استقالته بدقائق، إن هذه كانت ليلته الأخيرة داخل المبنى الرئاسي، معربًا عن اعتزازه بما تحقق خلال فترة وجوده في السلطة.



وبموجب الدستور الصربي، تتولى رئيسة البرلمان المنتهية ولايته آنا برنابيتش مهام رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال 90 يومًا.



وقال فوتشيتش إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى بحلول نهاية ديسمبر المقبل.



وتأتي الاستقالة بينما تخوض صربيا حملة انتخابية استعدادًا للاقتراع البرلماني المبكر المقرر في 25 أكتوبر، حيث يواجه الحزب التقدمي الصربي وحلفاؤه حركة «الطلاب يفوزون» المناهضة للفساد، إلى جانب تحالف «صربيا الأوروبية» الذي يضم أحزابًا معارضة مؤيدة للتقارب مع الغرب.



وكان فوتشيتش قد أعلن في وقت سابق اعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية سعيًا لتولي رئاسة الحكومة بعد مغادرته منصب رئيس الجمهورية. وجاء ذلك في ظل احتجاجات طلابية مناهضة للفساد استمرت قرابة عامين عقب انهيار سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد في نوفمبر 2024، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا.