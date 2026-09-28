قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة اليمنية، إن التعزيزات التي وصلت إلى المعسكر المستحدث في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز جاءت من محافظة صعدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أسلحة وتعزيزات أخرى وصلت من الملاجئ والمخابئ الموجودة في محافظة صنعاء، مشيرًا إلى أن تلك الإمدادات وصلت إلى المعسكر المستحدث في المنطقة.

وأوضح أنّ القوات الجوية اليمنية نفذت عملية استخباراتية محكمة سبقت استهداف التعزيزات الحوثية.

وأشار إلى أن تحركات مليشيا الحوثي جرى رصدها، بما أتاح للقوات الجوية معرفة انتقال التعزيزات والآليات إلى المعسكر المستحدث في منطقة الحوبان.

ولفت مجلي إلى أن القوات الجوية اليمنية تمكنت، بعد رصد تحركات الحوثيين، من تدمير الآليات في الوقت والزمان المناسبين.

وأوضح أن الطيران المقاتل استهدف العربات والآليات والأطقم القتالية الموجودة في المعسكر المستحدث، بعدما وصلت إليه التعزيزات القادمة من صعدة والمخابئ في صنعاء.

وأكد أن نجاح القوات الجوية في استهداف التعزيزات فور وصولها إلى المعسكر جاء بعد عملية رصد استخباراتية للتحركات الحوثية، موضحًا أن هذه العملية مكنت القوات من التعامل مع الآليات والتعزيزات في التوقيت المناسب.