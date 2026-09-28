قال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيت تظل ثابتة حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن مصر تستورد ما يتراوح بين 95 و98% من زيوت الطعام، وأن تسعيرها مرتبط بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، والتكاليف اللوجستية ومنها النقل البحري والداخلي.

وأشار إلى أن أسعار الزيوت تُرَاجَعُ شهريًا بإدخال مكونات التسعير الثلاث على أحد الأنظمة، ما يُحدد اتجاه الأسعار سواء بالزيادة أو الثبات أو الانخفاض.

ولفت إلى تثبيت الشركات العاملة بالقطاع لأسعارها منذ عدّة أشهر، رغم تأثيرات الصراع الأوكراني الروسي، والحرب الأمريكية الإيرانية على خطوط الملاحة عالميًا.

ونوه إلى مرونة قطاع الزيوت، مستشهدًا باستقرار سعر عبوة الزيت الخليط عند 85 جنهيًا حاليًا، مقارنة بـ105 جنيهات سابقًا.

ونصح المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات ارتفاع الأسعار، قائلًا: «أهم حاجة ألا يقلقني زيادة السعر أو تخفيضه، أنا يهمني توافر الخامة نفسها والمنتجات».

وتابع أن غالبية الشركات بالقطاع تعمل حاليًا على خطة الإنتاج لشهر رمضان المقبل، لافتًا إلى تثبيتهم الأسعار خلاله حتى في حالة ارتفاعها عالميًا.

وأكمل: «التاريخ يُثبت إن مع دخلة رمضان جميع الأسعار حتى لو الأسعار العالمية زادت أو البورصة زادت، حتى لو تسبب إن فيه بعض خسائر مالية للشركات، يقول لك أنا مقدرش أضايق المستهلك المصري ثبت الأسعار لحين إن يعدي عيد الفطر المبارك».

وذكر وجود كميات وفيرة من المواد الغذائية والزيوت محليًا، مضيفًا: «أنا شايف إن في ناس بتحاول على قدر الإمكان إنها تفسد فرحة المواطن أنا معرفش ليه، الأمور كلها مستقرة مش في الزيت بس في كل الصناعات الغذائية على مستوى مصر».