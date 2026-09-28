ماذا قال ترامب عن واقعة ضبط المشتبه بهم قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا؟

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ألقت الشرطة البريطانية، القبض على خمسة رجال قرب قاعدة جوية أمريكية على أراضيها اليوم الأحد للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب.

جاء ذلك عقب تلقي بلاغ يفيد بتوجه ثلاث شاحنات صغيرة نحو المطار العسكري الذي استخدم في شن ضربات على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق "أضرار جسيمة"، مضيفا أن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق منذ فترة في أمرهم بالفعل، وفق وكالة رويترز.

وذكر محققون في مكافحة الإرهاب الذين يتولون التحقيق، أن الشرطة تلقت خلال الساعات الأولى من اليوم بلاغا بشأن ثلاث مركبات مشبوهة بدت وكأنها تتجه نحو قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في غرب إنجلترا.

وألقى عناصر شرطة مسلحون القبض على الرجال الخمسة، ثم وضعتهم لاحقا رهن الاحتجاز للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأمر أصبح الآن تحت السيطرة.

ملابسات الواقعة

وأفادت فيكي إيفانز المنسقة الوطنية الأولى لشرطة مكافحة الإرهاب، في بيان: "ما زلنا في مراحل مبكرة من التحقيق، ولا يزال الخمسة رهن الاحتجاز".

وأضافت: "كما هو متوقع، نعمل عن كثب مع شركائنا لفهم ملابسات الواقعة".

ونوهت الشرطة بأنها فرضت طوقا أمنيا لمسافة 400 متر حول القاعدة، في وقت فحصت فيه وحدة متخصصة في إبطال مفعول المتفجرات الشاحنات. وجرى إجلاء سكان المنطقة وانتشرت دوريات الشرطة المسلحة في الموقع.

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء آندي بيرنام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة.

ومنحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة تصريحا باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تهاجم سفنا في مضيق هرمز.

وشكر بيرنام الشرطة والقوات المسلحة، وكتب على منصة إكس: "أدرك أن واقعة اليوم قرب قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد ستثير قلقا بالغا لدى سكان المنطقة وكثيرين ممن يتابعون التطورات في أنحاء البلاد".

وذكرت بريطانيا في يوليو الماضي، أن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم بعد أن حذر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من مغبة السماح لقاذفات أمريكية بالإقلاع من قاعدة فيرفورد.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي قاعدة تستخدم في هذه الضربات ستكون هدفا مشروعا.

ولم تفصح الشرطة عن الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء واقعة اليوم الأحد.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن فرضية وجود دافع مرتبط بإيران تظل الأكثر ترجيحا، وأشار إلى أن الاحتمالات التي تدخل في الاعتبار أيضا تشمل ضلوع روسيا في عمل تخريبي.

وقال ترامب لصحفيين: "الاعتقالات في بريطانيا رائعة... عمل مذهل".

وأضاف: "كنا نحقق في أمرهم. كانوا يعتزمون إلحاق أضرار جسيمة... التعاون مع البريطانيين أثمر نتائج ممتازة... رصدناهم منذ فترة طويلة وتمكنا منهم".

وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى القاعدة، وحالت معدات ثقيلة دون الوصول إليها. وأفاد شهود رويترز بتشديد الإجراءات الأمنية في قواعد أخرى تستخدمها الولايات المتحدة، إذ شوهدت مركبات مدرعة وجنود عند بوابات قاعدتي لايكنهيث وميلدنهول التابعتين لسلاح الجو الملكي في شرق إنجلترا.

واقعة جسيمة



وقال ريتشارد أوكون مساعد قائد شرطة منطقة جلوسترشير لصحفيين: "تملك أجهزة الطوارئ خططا مدروسة بعناية للتعامل مع الوقائع الجسيمة.. وفرض طوق أمني كإجراء احترازي، ويمكن للجمهور أن يرى استمرار وجود مكثف لأجهزة الطوارئ في المنطقة لبعض الوقت".

وأطلع وزراء بريطانيون الجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية على التهديد الذي تمثله روسيا، في وقت يزداد فيه قلق الحكومة من احتمال وقوع عمليات تخريب وهجمات إلكترونية. وتنفي روسيا شن هجمات هجينة أو متعددة الوسائل على دول غربية.