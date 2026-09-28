متحدث البترول: مشاركة وزراء من مختلف الدول وأكثر من 50 عارضا في منتدى مصر للتعدين

تحدث المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، الذي تنطمه الوزارة، وتنطلق فعالياته الإثنين، تحت شعار«إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى مشاركة بعض الوزراء من مختلف الدول، وما يزيد عن 50 عارضًا بالمنتدى، مضيفًا أن العدد النهائي للمشاركين يُعلن بعد انتهاء المؤتمر.

وتطرق إلى إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الأفريقية «AFMRA» ، على هامش منتدى مصر للتعدين، والذي أُطلق لأول مرة تحت إشراف منظمة استراتيجية المعادن الإفريقية « AMSG»، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.

قال ناجي إن منطقة الدرع العربي النوبي تضم مصر والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الإفريقية، مشيرًا أهميتها في ظل وجود مناطق استكشافية واحتياطيات جيدة، معلقًا: «النهاردة إحنا بس مش بنتكلم على استكشاف إحنا بنتكلم على تعاون بين الدول الإفريقية».

وفي سياق متّصل، نوه ناجي إلى عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءين منفصلين مع وزير التعدين والاقتصاد الأزرق والشئون البحرية بجمهورية كينيا، حسن علي جوهو، ، ووزير المعادن بجمهورية تنزانيا، أنطوني بيتر مافوندي، بهدف التعاون وتبادل الخبرات.



تنطلق غدًا الإثنين بالعاصمة الجديدة فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين وشركات التعدين المصرية والعربية والعالمية، إلى جانب وزراء ومسؤولي التعدين بعدد من الدول العربية والإفريقية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المنتدى يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري والترويج للإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر والدرع العربي النوبي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والإجراءات التي شهدها القطاع تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في البحث والاستكشاف واستغلال المعادن، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة للخامات التعدينية.