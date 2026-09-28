المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية بالقاهرة: إثيوبيا ستتفكك بنسبة 70% وهي منتهية من الناحية العملية

قال حبيب محمد عثمان، المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية بالقاهرة، إن إثيوبيا تحظى باعتراف دولي وشكل الدولة القائم يتصدره آبي أحمد، لافتا إلى وجود مراكز قوى متعددة داخل إثيوبيا مثل إقليم أمهرة كمركز، وإقليم تيجراي كمركز، وإقليم العفر كمركز، وإقليم الصومال كمركز.

وأوضح خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن سفراء الدول المعتمدين في أديس أبابا يتوجهون بزيارات ميدانية لهذه المراكز ويتناقشون مع قياداتها حول مستقبل إثيوبيا.

ونوه أن رئيس الوزراء الإثيوبي يتواجد من "الناحية الشكلية"، ولكن إثيوبيا ليس مركزا أو دولة واحدة، لافتا إلى أن هذا المشهد يتطور حاليا نحو صراعات عنيفة تجلت في اندلاع الحرب بإقليم تيجراي.

وأضاف أن هذه الصراعات ستقود إلى "تفكك إثيوبيا"، قائلا: "لا يوجد شك في أن إثيوبيا ستتفكك بنسبة 70%".

وأشار إلى أن الحكام التقليديين بنوا الإمبراطورية الإثيوبية تاريخيا على عمودين، العمود الثاني منهما هو إقليم تيجراي الذي يسعى للانفصال، بينما العمود المتبقي يخوض الآن مواجهة عسكرية مسلحة ضد آبي أحمد.

وتساءل عما تبقى من إثيوبيا، التي باتت "منتهية من الناحية العملية"، موضحا أن النخب في قومية الأورومو – التي تشكل الأغلبية- تعيش حالة خلاف، فالبعض منهم يراها فرصة لحكم كامل إثيوبيا ولا توجد جدوى من المطالبة بتقرير المصير، بينما يرى الطرف الآخر استحالة قدرتهم على إدارة إثيوبيا وشعوبها، استنادا لفشل تجارب الحكام السابقين، ويطالبون بحق تقرير المصير.

وأضاف أن الطرف الوحيد المتمسك بوحدة إثيوبيا "الأمهرة"، منوها أنهم يقفون اليوم في مواجهة مسلحة وحرب ضد آبي أحمد بهدف الإطاحة به وتولي حكم إثيوبيا بدلا منه.

وكانت 7 مجموعات إثيوبية مسلحة أعلنت في سبتمبر تشكيل تحالف أطلق عليه اسم "قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء"، ويضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وحركة فانو في أمهرا، وجيش تحرير أورومو، إلى جانب مجموعات من أقاليم عفر وبني شنقول-قمز والمنطقة الصومالية وغيرها.

وسيطرت قوات تيغراي على مطار ألولا أبا نغا في ميكيلي، فيما توقفت رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى مطارات في تيغراي، بينما امتدت المواجهات إلى مناطق في عفر وأمهرا.

وفي عفر، تركزت المواجهات حول منطقة أبالا، فيما أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قواتها خاضت معارك في شمال وولو بإقليم أمهرا، وزعم الجيش أنه قتل 272 من مقاتلي تيغراي وأصاب 260 آخرين.