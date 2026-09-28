متحدث البترول: نجحنا في تغطية الاحتياج المحلي من الغاز الطبيعي طوال الصيف رغم الاضطرابات الجيوسياسية

قال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة نجحت في تأمين وتغطية الاحتياج المحلي من الغاز الطبيعي طوال فصل الصيف، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد، رغم الاضطرابات الجيوسياسية والإقليمية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى رفع الوزارة معدلات تشغيل ومحاكاة مصافي التكرير المحلية لأكثر من 80% مقارنة بنحو 65% سابقًا، ما أدى إلى توفير المنتجات الاكثر استهلاكًا واللازمة لمختلف القطاعات، مثل البنزين والسولار.

وأكمل: «الحمد لله كل القطاعات تم تغطيتها مفيش تأثير تم في أي قطاع، ويمكن دا إنجاز في هذا الملف».

وذكر التأثير الإيجابي لسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب يونيو الماضي، في الحد من تناقص الإنتاج والعمل على زيادته خلال الفترة المقبلة.



وشهد يونيو الماضي، إعلان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سداد كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.