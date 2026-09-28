وول ستريت جورنال: الوسطاء يضغطون على طهران لتقديم تنازلات بشأن الملف النووي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن وسطاء -لم تكشف عن هويتهم- أنهم يضغطون على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي بهدف تحريك عجلة المحادثات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح طهران المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

في المقابل، أفاد مسئولون حكوميون في المنطقة -ممن هم على تواصل مستمر مع إيران- للصحيفة بأن القادة الإيرانيين يعتقدون بقدرتهم على الصمود أمام الضغوط الأمريكية، بما في ذلك الحصار أو احتمالية تجدد الضربات الجوية.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئولين عرب القول إن إيران ترغب في أن تبدي الولايات المتحدة مرونة وتقدم تنازلات بما يتيح إحراز تقدم في المحادثات.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا ضربات في 28 فبراير الماضي بهدف تقويض القدرات العسكرية لإيران والحد من التهديدات التي يشكلها برنامجها النووي والصاروخي.

والآن، أصبحت مسألة إعادة فتح مضيق هرمز -الذي سعت إيران لعرقلة الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب- محور الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.