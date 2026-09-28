التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل ويفتح باب التظلمات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل (275) في وظيفة معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصات (مدني أو عمارة، هندسة بحرية، ميكانيكا، كهرباء، حاسبات) وذلك لصالح مصلحة الخبراء بوزارة العدل، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة، مضيفا أنه سيتم فتح باب التظلم في المسابقة اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.