 التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل ويفتح باب التظلمات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل ويفتح باب التظلمات

شريف حربي
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 11:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 11:08 ص

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل (275) في وظيفة معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصات (مدني أو عمارة، هندسة بحرية، ميكانيكا، كهرباء، حاسبات) وذلك لصالح مصلحة الخبراء بوزارة العدل، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية
وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة، مضيفا أنه سيتم فتح باب التظلم في المسابقة اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

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