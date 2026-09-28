مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات تلتقي المشاركات في دورتي الحاسب الآلي

زارت الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، اليوم، الواعظات المشاركات في دورتي الحاسب الآلي رقمي 239 و240 بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في ضوء رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لبرامج تأهيل وتدريب الواعظات، وحرص الوزارة على إتاحة برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية مهاراتهن ورفع كفاءتهن.

والتقت الدكتورة فاطمة عنتر الواعظات المشاركات في الدورتين، وتعرفت إلى طبيعة البرنامج التدريبي والمهارات التي تتلقاها المشاركات، كما استمعت إلى آرائهن وانطباعاتهن حول الاستفادة من التدريب، وما يمكن أن يضيفه من مهارات عملية تساعدهن في التعامل مع الحاسب الآلي والتطبيقات والوسائل الرقمية الحديثة.

وتناولت اللقاءات أهمية امتلاك الواعظات للمهارات الرقمية التي أصبحت من الأدوات المهمة في العمل الدعوي والتوعوي، بما يمكنهن من الاستفادة من التقنيات الحديثة في إعداد المحتوى والتواصل والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم قدراتهن على مواكبة متطلبات العمل في ظل التحول الرقمي.

وأعربت الواعظات المشاركات عن تقديرهن للاهتمام الذي توليه وزارة الأوقاف ببرامج تأهيلهن وتطوير قدراتهن، وما توفره من فرص للتدريب المتخصص في مجالات متنوعة، مؤكدات أهمية الاستفادة من هذه البرامج في تطوير أدائهن والاستفادة من المهارات المكتسبة في مجالات عملهن.

وتأتي زيارة الدكتورة فاطمة عنتر في سياق اهتمام وزارة الأوقاف بتأهيل الواعظات والارتقاء بقدراتهن العلمية والمهارية، وتهيئة بيئة تدريبية تساعد على تطوير أدائهن الدعوي والتوعوي، بما يتناسب مع المستجدات ومتطلبات العمل المعاصر.