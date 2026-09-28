يحتفي صالون «كلام ف السيما» الذي يشرف عليه المخرج السينمائي أشرف فايق بالفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، خلال لقائه الشهري المقرر إقامته الخميس 8 أكتوبر المقبل، في السابعة مساءً، بسينما الهناجر في ساحة الأوبرا المصرية، تحت عنوان «عبد المنعم إبراهيم.. شارلي شابلن العرب».

ويتناول اللقاء، جانبًا من المسيرة الفنية لعبد المنعم إبراهيم، من خلال عرض أجزاء من أعماله ومناقشتها، إلى جانب الحديث عن محطات من تاريخه الفني، بحضور عدد من ضيوف الصالون من الفنانين والأصدقاء، إلى جانب جمهور الصالون.

ويبدأ استقبال الجمهور في السادسة والنصف مساءً، على أن يبدأ اللقاء في السابعة، مع إتاحة الحضور مجانًا بأسبقية الوصول.

ويعد عبدالمنعم إبراهيم من أبرز فناني الكوميديا في السينما والمسرح المصري، وقدم خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الأدوار التي تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا، ومن أشهر أفلامه «إشاعة حب»، و«سر طاقية الإخفاء»، و«بين القصرين»، و«الزوجة رقم 13»، و«أضواء المدينة».

وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، وتتلمذ على يد المخرج زكي طليمات.

كما شارك في عدد من الأعمال المسرحية قبل انتقاله إلى العمل السينمائي والتليفزيوني.

ورحل عبد المنعم إبراهيم في 17 نوفمبر 1987، تاركًا رصيدًا فنيًا امتد لعدة عقود، وظل اسمه مرتبطًا بالأدوار الكوميدية المميزة والشخصيات التي قدمها بأسلوب خاص، وهو ما ارتبط بلقب «شارلي شابلن العرب» الذي حمله خلال مسيرته الفنية.